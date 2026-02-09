Invierte Salomón Jara más de 237 mdp en saneamiento, limpieza y recuperación de los ríos Atoyac y Salado (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, Oax. 9 de febrero. El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña que encabeza Salomón Jara Cruz ha destinado más de 237 millones de pesos para la construcción de infraestructura orientada al saneamiento, limpieza y recuperación de los ríos Atoyac y Salado.

En una sesión informativa, el Mandatario estatal afirmó que la entidad está avanzando con acciones concretas, revirtiendo décadas de abandono con trabajo coordinado, responsabilidad social, así como labores concretas y medibles.

“Desde el Gobierno del Estado hemos impulsado un enfoque integral, que articula infraestructura hidráulica, saneamiento, ordenamiento territorial, gestión de residuos, educación ambiental y restauración de ecosistemas. No se trata de obras aisladas sino de una estrategia común con metas compartidas”, resaltó.

Ante 39 presidentas y presidentes municipales, así como autoridades estatales y federales; la Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones (SIC) informó que, del 2023 a 2025, se han invertido más de 34 millones de pesos para tareas de afinamiento de talud que cubren los tramos que van desde el puente Guadalupe Victoria, Valerio Trujano, Porfirio Díaz y Exgarita, en los municipios de Oaxaca de Juárez y Santa Cruz Xoxocotlán.

Asimismo, se atendió un tiradero de residuos sólidos urbanos al aire libre, que se encontraba en los márgenes del río Atoyac. Como parte de las acciones para este 2026, se encauzarán las márgenes de este afluente interviniendo 3.3 kilómetros; también se construirá el Parque Lineal Riberas del Río Atoyac, que tendrá una extensión de 1.7 kilómetros.

La Comisión Estatal del Agua para el Bienestar (Ceabien) detalló que con 93.49 millones de pesos se han edificado dos plantas de tratamiento de aguas residuales en San Bartolo Coyotepec y Santa María Coyotepec; además, se instalarán otras dos en San Francisco Telixtlahuaca y San Pablo Huitzo.

Este año, se canalizarán más de 176 millones para nueve obras de rehabilitación de colectores en los municipios: Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca de Juárez, San Antonio de la Cal y Santa Lucía del Camino; para atender siete descargas mediante cuatro reposiciones de tubería y la construcción de una caja colectora.

Aunado a ello, de 2023 a 2025, el Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Soapa) ha ejecutado más de 110 millones de pesos en 28 obras de rehabilitación y ampliación de la red de drenaje sanitario en cinco municipios de la región Valles Centrales.

Para evitar la descarga de aguas negras en los ríos, el organismo firmará un convenio con 13 municipalidades, las cuales se integrarán a la red de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Juan Bautista La Raya.

En su oportunidad, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Energías y Sostenibilidad, Karime Unda Harp puntualizó que en estos trabajos es fundamental la participación de la sociedad civil, para la conservación y protección de estos cuerpos de agua.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir