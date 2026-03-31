Tiger Woods manejaba alcoholizado y con opioides en accidente automovilístico, según informe (13:00 h)

Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. El golfista profesional Tiger Woods se encuentra nuevamente en el centro de una controversia judicial tras revelarse detalles críticos sobre su estado físico al momento de un reciente siniestro automovilístico. Informes periciales publicados confirmaron que el atleta conducía bajo los efectos de sustancias controladas y portaba narcóticos analgésicos en su vestimenta.

De acuerdo con los documentos oficiales de la investigación, Woods presentaba indicadores claros de intoxicación cuando los servicios de emergencia arribaron al lugar del accidente. Los agentes de policía describieron que el deportista mostraba los ojos inyectados en sangre y una notable falta de coordinación motora.

Durante la revisión precautoria en la escena, las autoridades localizaron pastillas de hidrocodona, un potente opioide utilizado para tratar dolores intensos, dentro de uno de los bolsillos de su pantalón.

Los análisis de sangre realizados posteriormente ratificaron la presencia de este fármaco en el organismo del golfista. La hidrocodona figura como el factor determinante que comprometió su capacidad de reacción mientras operaba su vehículo, un modelo Trax que resultó con daños severos tras el impacto. Aunque inicialmente se consideró la posibilidad de un fallo mecánico, las pruebas forenses dirigieron la atención hacia el consumo de sustancias que merman las facultades cognitivas.

El reporte policial indica que el vehículo circulaba de manera errática antes de perder el control total en una zona residencial. Testigos presenciales señalaron que la unidad invadió el carril contrario en repetidas ocasiones. La oficina del sheriff integró estos testimonios al expediente, reforzando la hipótesis de una conducción negligente inducida por fármacos y un posible estado de ebriedad, dadas las condiciones físicas reportadas por los primeros respondientes.

Este suceso coloca al atleta en una posición jurídica vulnerable. El manejo de vehículos bajo la influencia de opioides conlleva sanciones que incluyen la revocación de la licencia de conducir, multas económicas sustanciales y la posibilidad de tiempo en prisión, dependiendo de la reincidencia del individuo. Hasta este momento, el equipo legal del golfista evitó emitir declaraciones detalladas, limitándose a señalar que el deportista se recupera de las lesiones sufridas en el percance.

Publimetro

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