Propone Marko Cortés, elecciones federales de 2027 sin coaliciones (14:00 h)

2026/03/31  De Redacción ADN
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Oaxaca de Juárez, 31 de marzo. Con el fin de fortalecer la representación legislativa, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés, propuso que en 2027 los partidos políticos compitan sin coaliciones a nivel federal y permitir, a nivel local las alianzas.

“Cuando haces una coalición en lo federal, ganas más mayorías, pero pierdes algo de representación proporcional”, advirtió, al subrayar que el objetivo debe ser superar los 104 diputados federales obtenidos en la elección intermedia de 2021.

Cortés reconoció que, mientras en lo federal la apuesta es ir solos para ampliar la bancada, en lo local la lógica cambia radicalmente.

Refirió que en ese caso, las coaliciones pueden ser decisivas para ganar gubernaturas y alcaldías, especialmente frente a la posible alianza de Morena con el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México.

El senador puso como ejemplo reciente la alianza PAN-PRI en Durango, que permitió retener la capital del estado, y defendió que cada entidad decida su estrategia según su contexto político.

“Son realidades muy distintas”, insistió, al mencionar casos donde el PAN podría requerir alianzas para ser competitivo, como Zacatecas, Colima, Michoacán, Nuevo León o Sonora.

En ese sentido, destacó perfiles locales con potencial electoral, como alcaldes que han ganado en coalición y podrían buscar gubernaturas, lo que —dijo— obliga a evaluar si mantener o no esas alianzas.

Recordó que su partido buscará postular no sólo a militantes, sino a perfiles ciudadanos en los distritos federales, con el objetivo de ampliar su base electoral y competir con mayor fuerza.

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