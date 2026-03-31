Agradece agente de Yosocuta apoyo para retiro de lirio acuático; van 3 mil 500 toneladas (12:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 31 de maerzo. Un total de 3 mil 500 toneladas de lirio acuático se han retirado de la presa de San Francisco Yosocuta, hasta el corte del domingo 29 de marzo, informó mediante un comunicado el Ayuntamiento de Huajuapan de León.

En entrevista, el agente municipal de San Francisco Yosocuta, Héctor Barbosa Cisneros, indicó que continúa el retiro de la planta acuática con el apoyo brindado de diversos sectores de la población de Huajuapan y de la comunidad que representa.

“Ahorita ya está casi al 70 o 80 por ciento, de que ya se está logrando sacar todo; gracias al apoyo del municipio, agencias, colonias, empresas y escuelas, que se sumaron a apoyarnos, la verdad se vio mucho el avance”, agregó.

Aclaró que la proliferación del lirio acuático, no está afectando a los pescadores, quienes buscaban la forma de capturar a los peces.

Apuntó que del 30 al 40 por ciento de la población de San Francisco Yosocuta se dedica a pescar por algunas horas, porque tiene otros empleos, como albañilería, carpintería y otros oficios.

Barbosa Cisneros refirió que los pescadores, cuando había bastante lechuguín en el agua, el único problema que tenían es que les costaba remar.

“El lirio a lo mejor en sí, no es malo, porque limpia la presa, el problema es que se salga de control, se nos salió de control y por eso estamos batallando ahorita; porque es una planta que no sabemos de dónde vino o como llegó, no existía aquí”, reveló.

Recordó que hace aproximadamente ocho años vieron que empezó a nacer en el agua, y fue en los últimos tres años cuando la planta se extendió y reprodujo velozmente.

Sostuvo que por el momento con el apoyo de los habitantes de Huajuapan y Yosocuta, están evitando que la planta acuática se siga reproduciendo, y que la máquina cosechadora es la que acudirá a los lugares donde no puedan ingresar.

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