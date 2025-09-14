Terrible. Niña muere a bordo de ADO, sus humildes padres la trasladaban para ser atendida (20:53 h)

2025/09/13  De Redacción ADN
0


Veracruz, 13 de septiembre.  Una menor de 15 años, con hidrocefalia, falleció anoche a bordo de un autobús de pasajeros.

Los padres, de escasos recursos, decidieron trasladarla en un ADO, a Veracruz, a la Torre Pediátrica, porque la válvula de la niña se infectó y en el hospital público que estaba, en Acayucan, ya no podían hacer más, pero tampoco tenían ambulancia disponible para el traslado, les dijeron que “hasta el miércoles”, porque se atravesaba el fin de semana y el “puente”.

Los padres, desesperados, decidieron trasladarla como pudieron, pero antes de llegar a la caseta de Paso del Toro, la menor falleció.

Principal Regiones









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Suman 13 muertos y 40 hospitalizados por la explosión de pipa en Iztapalapa (20:39 h)

 Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. A poco menos de que se cumplan tres días desde la explosión de una pipa de gas en la avenida...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: