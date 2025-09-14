Jugador estrella japonés de los Dodgers dona un millón de dólares a las víctimas de la explosión en México (21:00 h)

2025/09/13  De Redacción ADN
Estados Unidos, 13 de septiembre. El jugador estrella de los Dodgers de Los Ángeles, el japonés, Shohei Ohtani, dona un millón de dólares a víctimas de 3xplosión en México.

Shohei Ohtani, donó un millón de dólares para apoyar a los afectados por la 3xplosión de la pipa en México. La ayuda será canalizada por la Cruz Roja Mexicana y otras organizaciones.

Ohtani expresó su solidaridad con las familias, mientras que el manager Dave Roberts destacó su generosidad y liderazgo dentro y fuera del campo. La Súper estrella del béisbol mundial ya es considerado un mexicano por adopción

