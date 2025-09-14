Suman 13 muertos y 40 hospitalizados por la explosión de pipa en Iztapalapa (20:39 h)

2025/09/13  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre. A poco menos de que se cumplan tres días desde la explosión de una pipa de gas en la avenida Ignacio Zaragoza, en Iztapalapa, se confirman 13 muertes a causa de los hechos. La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México reportó a las 10:00 de la mañana de este sábado 13 de septiembre que dos personas más perdieron la vida desde su último informe, brindado a las 5:35 horas.

“Al corte de las 10:00 horas, lamentamos el fallecimiento de dos personas, con lo que suman 13 en total; se reportan 40 hospitalizadas y 30 dadas de alta”, detalló en su cuenta oficial de X. De igual manera, compartió las listas de personas hospitalizadas, dadas de alta y quienes fallecieron a causa de la explosión sucedida el pasado miércoles.

Notas del día Principal









Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *



  • Búscanos en Facebook



Más historias

Amenaza Adán Augusto a Ricardo Anaya por denunciar caso de Bermúdez Requena (20:30 h)

 Oaxaca de Juárez, 13 de septiembre.  El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, amenazó al líder...
error: ¡Contenido protegido bajo derechos de autor!
A %d blogueros les gusta esto: