Terminal Marítima de Pemex en Salina Cruz opera a oscuras (21:00 h)

*Desde hace varios días están sin energía eléctrica

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oaxaca, 4 de febrero. Desde hace varios días y sin que hasta el momento se conozcan las causas, la Terminal Marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) en Salina Cruz permanece sin suministro de energía eléctrica, situación que ha generado preocupación por los riesgos operativos y de seguridad que implica la falta de un servicio básico una instalación petrolera.

Pese a los intentos por obtener una postura oficial, hasta ahora ningún funcionario de Pemex ha informado sobre los motivos del apagón ni sobre un posible restablecimiento del servicio, lo que ha incrementado la incertidumbre entre trabajadores.

La Terminal Marítima de Salina Cruz inició operaciones el 22 de agosto de 1940, y es una de las instalaciones clave del país en el almacenamiento, distribución y exportación de hidrocarburos.

Actualmente maneja productos como gasolinas Magna y Premium, diésel automotriz, amoniaco, turbosina y combustóleo pesado, además de realizar cargas para la exportación de petróleo crudo y combustóleo hacia Asia y Estados Unidos, lo que subraya la importancia de mantenerla operando bajo condiciones óptimas de seguridad.

Sin embargo, la falta de energía eléctrica ha dejado en completa penumbra la avenida Teniente Azueta, en la colonia San Pablo Sur, donde se ubica la Terminal.

Trabajadores se ven obligados a salir a oscuras de su centro laboral para dirigirse a los estacionamientos, tanto internos como externos, exponiéndose a posibles incidentes.

A ello se suma el riesgo de accidentes dentro y fuera de las instalaciones petroleras, ya que, pese a estas condiciones, la Terminal continúa operando, lo que ha encendido alertas sobre una posible negligencia en materia de seguridad industrial.

