Incendio cerca de Terminal de Almacenamiento de Amoniaco de Pemex activó alertas en Salina Cruz (20:48 h)

2026/02/04  De Redacción ADN
Salina Cruz, Oaxaca, 4 de febrero. Un incendio de pastizales registrado en el perímetro de la planta BICA de la Terminal de Almacenamiento de Amoniaco de Petróleos Mexicanos (Pemex) activó los protocolos de alerta y mantuvo en máxima vigilancia a los cuerpos de emergencia de Salina Cruz, ante el riesgo que representaba la cercanía con instalaciones estratégicas de la empresa productiva del Estado.

El siniestro se localizó en la parte alta de los cerros de la colonia San Pablo Sur, zona desde donde el fuego avanzó impulsado por las intensas rachas de viento que predominan en la región del Istmo de Tehuantepec, lo que encendió las alertas por la proximidad con los tanques de almacenamiento de amoniaco.

Ante esta situación, personal especializado de contraincendios de Pemex intervino de manera inmediata para contener y sofocar las llamas, realizando maniobras preventivas para evitar que el fuego alcanzara áreas de alto riesgo, pese a las condiciones climáticas adversas.

De acuerdo con fuentes de Petróleos Mexicanos, el incendio fue controlado sin que se reportaran daños a la infraestructura ni personas lesionadas; sin embargo, la columna de humo generada fue visible a varios kilómetros a la redonda, generando preocupación entre la población y reavivando el debate sobre los riesgos latentes en zonas cercanas a instalaciones industriales de alta peligrosidad.

