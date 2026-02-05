Fuerte accidente en la supercarretera a la Costa deja varios lesionados, entre ellos, algunos quemados (21:40 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de febrero. Un fuerte accidente ocurrió esta noche en la supercarretera Barranca Larga-Ventanilla que dejó como saldo varias personas lesionadas.

Se habla de una camioneta de transporte de pasajeros con razón social “Los Coatlanes” y un vehículo de carga pesada que por el fuerte impacto se incendiaron.

Los hechos se dieron a unos 4 kilómetros de la caseta de cobro de Ventanilla en jurisdicción de Santa María Colotepec, donde información también se habla personas muertas, sin embargo, esta información no ha sido confirmado.

Se menciona que hay varias personas lesionadas, entre ellas, algunas con quemaduras.

Hasta el momento, no hay información oficial del percance, ni el número exacto de las personas lesionadas.