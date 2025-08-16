Tequio vecinal en Santa Rosa Panzacola fortalece la construcción de una ciudad limpia y segura (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. Desde muy temprano se llevó a cabo el tequio vecinal en la Agencia de Santa Rosa Panzacola, reafirmando el compromiso por un Oaxaca de Juárez limpio, ordenado y seguro.

Con la participación activa de vecinas y vecinos, se realizaron labores de limpieza y recuperación de espacios comunes, como la cancha de la colonia Heladio Ramírez demostrando que la organización comunitaria es clave para seguir transformando nuestra capital desde el territorio.

Estas acciones se enmarcan en el eje de gobierno impulsado por el presidente municipal Ray Chagoya, quien ha puesto como prioridad la seguridad, la limpieza y el orden en la ciudad.

El tequio refleja su interés y la visión de un gobierno cercano a la gente, donde la participación ciudadana es la base de la transformación.

De manera complementaria, en este espacio también se brindaron servicios , así como atención en salud visual, venta de leche LICONSA y un módulo de recolección de medicamentos caducos y aceite de cocina usado, acercando beneficios directos a la población.

