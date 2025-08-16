Ataque armado en Salina Cruz; deja un masculino sin vida (14:00 h)

Edwin Meneses
Salina Cruz, Oax. 16 de agosto. Un masculino identificado como Ángel B. A. A alias “Wester”, fue ejecutado a tiros este sábado en esta ciudad, a una cuadra de la comandancia de la policía municipal.
El ataque armado se registró en el interior de una vivienda donde la policía encontró a la víctima y varios casquillos percutidos tirados en la calle.
Los hechos se registraron en la colonia Centro y callejón 5 de febrero a un cuadra de la comandancia municipal de esta ciudad.
Poco después arribaron las corporaciones policiacas quienes acordaron el área en espera del personal de la fiscalía.
