Ataque armado en Salina Cruz; deja un masculino sin vida (14:00 h)

2025/08/16  De Redacción ADN
Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 16 de agosto. Un masculino identificado como Ángel B. A. A alias “Wester”, fue ejecutado a tiros este sábado en esta ciudad, a una cuadra de la comandancia de la policía municipal.

El ataque armado se registró en el interior de una vivienda donde la policía encontró a la víctima y varios casquillos percutidos tirados en la calle.

Los hechos se registraron en la colonia Centro y callejón 5 de febrero a un cuadra de la comandancia municipal de esta ciudad.

Poco después arribaron las corporaciones policiacas quienes acordaron el área en espera del personal de la fiscalía.

