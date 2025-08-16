Huracán Erin ya es categoría 5: ¿representa una amenaza para México? (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 16 de agosto. El huracán Erin continúa fortaleciéndose en aguas del Atlántico y este sábado 16 de agosto alcanzó la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de hasta 230 kilómetros por hora, según reportes del Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos. Su presencia ya provoca oleaje elevado y lluvias intensas en varias islas del Caribe.

La gran pregunta para la población mexicana es si este poderoso ciclón tropical podría representar un riesgo para las costas nacionales, considerando su rápida intensificación y la temporada activa de huracanes en el Atlántico.

Trayectoria actual del huracán Erin

De acuerdo con el NHC, Erin se localizaba este sábado a unos 195 kilómetros al noreste de Anguilla, desplazándose con dirección oeste-noroeste a 31 km/h. Su centro pasará al norte de las Islas de Sotavento, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, mientras mantiene su fuerza durante el fin de semana.

Los modelos de pronóstico anticipan que, al inicio de la próxima semana, el sistema podría girar hacia el norte, alejándose gradualmente de la costa este de Estados Unidos y sin una trayectoria que lo acerque a México.

¿Hay peligro para México?

Tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como la Conagua informaron que México no se encuentra bajo amenaza directa por el huracán Erin, ya que su desplazamiento se mantiene lejos del territorio nacional. Sin embargo, advirtieron que, debido a su intensidad, es un fenómeno que debe vigilarse de manera constante, ya que cualquier cambio en la trayectoria podría modificar el panorama.

Mientras tanto, en las islas del Caribe se prevén lluvias torrenciales, inundaciones repentinas, marejadas peligrosas y fuertes corrientes de resaca, fenómenos que podrían extenderse en los próximos días hacia Bahamas, Bermuda y la costa este de Estados Unidos.

