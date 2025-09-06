Tequio vecinal en San José La Noria refuerza la cultura de la limpieza y el trabajo colectivo (11:30 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. El Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez, a través de la Secretaría de Bienestar y Tequios Vecinales, llevó a cabo un tequio en el Fraccionamiento San José La Noria, donde vecinas y vecinos se sumaron a labores de limpieza y rehabilitación en la Avenida Oaxaca.

Durante la jornada, se realizaron actividades de barrido, recolección de residuos, deshierbe, pintura y embellecimiento de áreas comunes, con el propósito de mejorar la imagen urbana y garantizar espacios más seguros y ordenados para la todas y todos.

Este tipo de acciones forman parte del programa permanente de Tequios Vecinales, que se desarrolla de manera semanal en distintas colonias, barrios y fraccionamientos de la capital, con el objetivo de fortalecer la participación ciudadana y atender las necesidades más inmediatas en materia de limpieza y mantenimiento urbano.

La administración municipal que encabeza Ray Chagoya, reiteró que la organización es una herramienta fundamental para avanzar en la recuperación de espacios públicos, mejorar la convivencia social y contribuir a la construcción de una ciudad más limpia y segura.

