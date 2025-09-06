Fiscalía realiza investigaciones sobre asesinato de hermanos en Amoltepec (11:45 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realiza las labores periciales y ministeriales derivado del hallazgo sin vida de dos personas del sexo masculino, en el municipio de Santiago Amoltepec.

Derivado de estos hechos, la Fiscalía de Oaxaca desplegó a un equipo multidisciplinario para las investigaciones iniciales a través de la Vicefiscalía Regional de Valles Centrales.

Además de realizar trabajos coordinados para garantizar la seguridad en la zona, por lo que se desplegaron de manera permanente elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), que llevan a cabo trabajos de prevención en conjunto con la Guardia Nacional y la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Policía

En tanto que, la FGEO, mediante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) realiza labores en la zona para que el proceso electoral en curso se lleve a cabo sin contratiempos para la comunidad y la población.

Los hechos sucedieron durante la noche del 5 de septiembre de 2025, en la Agencia de Policía de Llano Grande, perteneciente a Santiago Amoltepec, donde agredieron con disparos de arma de fuego a dos personas del sexo masculino que perdieron la vida.

