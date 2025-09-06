Detienen a empresarios y servidores públicos por huachicol en Tampico (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 6 de septiembre. Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), realizaron la detención de directivos de empresas y servidores públicos presuntamente involucrados en el mercado ilícito de combustibles.

Las aprehensiones se derivan del aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, ocurrido en marzo pasado, hecho que dio origen a un proceso de investigación que sigue en curso.

Operativo coordinado contra el huachicol

De acuerdo con un comunicado conjunto, las acciones forman parte de la estrategia federal contra la corrupción y la impunidad. Autoridades federales confirmaron que los detenidos contaban con órdenes de aprehensión y fueron puestos a disposición de las instancias competentes.

“Como resultado de una investigación, tras el aseguramiento de 10 millones de litros de hidrocarburo en Tampico, Tamaulipas, en marzo pasado, elementos de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a varios directivos de empresas y servidores públicos con órdenes de aprehensión”, informó Omar García Harfuch en sus redes sociales.

¿Quiénes son los arrestados?

Las dependencias informaron que será hasta el próximo domingo 7 de septiembre, a las 11:00 horas, cuando se darán a conocer más detalles de este operativo en una conferencia de prensa conjunta.

En esta conferencia de prensa se tiene previsto que se revelen los nombres de los funcionarios implicados en el robo de combustible en México.

