Tensión Perú vs México: acusan a Sheinbaum de estar vinculada con el narco y quieren declararla persona no grata (19:00 h)

Perú, 3 de septiembre. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, parece no caer bien al congresista peruano Ernesto Bustamante, de Fuerza Popular, partido de extrema derecha fundado por Keiko Fujimori, hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori.

Según Infobae, en una sesión reciente en el Parlamento de Perú, Bustamante propuso declarar persona no grata a Sheinbaum por sus declaraciones sobre el presidente depuesto de Perú, Pedro Castillo.

“De todos es conocido que la señora ha hecho manifestaciones públicas que atentan contra la imagen del Perú. Se niega a reconocer el actual orden constitucional del Perú. Desde diciembre de 2022, está haciendo declaraciones inaceptables. Dice que el expresidente Pedro Castillo es discriminado, está siendo injustamente preso, es una mansa paloma”, argumentó Bustamante.

A comienzos de 2025, Sheinbaum manifestó su apoyo a la defensa de Castillo en el juicio internacional por el que pasará el exmandatario y mantuvo una reunión con su abogado. En una de sus conferencias matutinas, afirmó que se comete una “injusticia” contra Castillo y que se han violado sus derechos.

“La Organización de las Naciones Unidas debe actuar con decisión para garantizar el respeto a los derechos humanos y la justicia. La libertad de Pedro Castillo es también la defensa de la democracia y de la dignidad de nuestros pueblos”, declaró Sheinbaum.

En su momento, cuando aún era presidente Andrés Manuel López Obrador, México concedió asilo político a la familia de Castillo y no reconoció a Dina Boluarte, entonces vicepresidenta, como mandataria de Perú. AMLO aseguró en todo momento que el expresidente de Perú contaba con su apoyo.

Ahora Bustamante acusa a Sheinbaum de injerencia en asuntos internos de Perú por seguir defendiendo a Castillo y criticar su encarcelamiento. El parlamentario también afirmó que Morena, partido de la presidenta mexicana, tiene vínculos con el narcotráfico.

“Es entendible porque ella tiene vínculos probados con el narcotráfico. Su partido, Morena, tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa y otros importantes, así como vinculaciones de negocios relacionados con drogas con Venezuela”, aseguró Bustamante, y completó: “Aquí lo que se tiene que hacer es declarar persona no grata a la señora”.

Según la revista peruana Caretas, la propuesta ya tiene el apoyo de parte del Congreso y debe ser debatida formalmente en la Comisión de Relaciones Exteriores, el próximo 8 de septiembre, y posteriormente en el Pleno del Congreso.

A finales de 2022, cuando aún era presidente, Pedro Castillo decretó la disolución del Congreso, la intervención de diversas instituciones públicas y la declaración del “gobierno de excepción”. Por ello, fue destituido bajo alegaciones de autogolpe, detenido y enfrenta cargos de rebelión, abuso de autoridad y alteración de la tranquilidad pública.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir