Johan solo tenía 15 años y murió cuando jugaba basquet; le cayó la canasta encima (19:30 h)

Estado de México, 3 de septiembre. Todo era diversión en una cancha de básquetbol en Ixtapaluca pero el partido terminó en tragedia cuando Johan, un joven de apenas 15 años, perdió la vida de manera brutal luego de que una pesada canasta metálica se desplomó sobre él y lo aplastó frente a sus amigos.

El hecho ocurrió en una cancha ubicada en la unidad habitacional Geovillas de Santa Bárbara, en el municipio de Ixtapaluca en el Estado de México donde el adolescente disfrutaba del partido sin imaginar que una estructura oxidada y aparentemente sin mantenimiento se convertiría en la muerte.

La escena dejó a familiares y amigos inundados en el llanto, pues no podían creer cómo la vida de un joven lleno de sueños se había esfumado en cuestión de minutos en un hecho que absolutamente nadie vio venir y tampoco pudieron prevenir. Por lo que ahora solo les queda honrar su vida.

