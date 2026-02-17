¡Te esperamos este miércoles! Súmate a los Diálogos Vecinales en Palacio Municipal (11:15 h)

2026/02/17  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 17 de febrero . El Municipio de Oaxaca de Juárez invita a vecinas y vecinos a participar en la próxima jornada de Diálogos Vecinales, un espacio de atención directa donde la ciudadanía puede presentar propuestas, planteamientos y prioridades para su colonia o agencia.

Estos encuentros permiten fortalecer la participación ciudadana y consolidar decisiones basadas en el diálogo abierto y el trabajo coordinado entre autoridades y quienes viven en la capital.

La jornada se realizará el miércoles 18 de febrero, a las 9:00 horas, en el Palacio Municipal (primer y segundo patio).

Como parte de las acciones complementarias, durante esta actividad también se ofrecerá vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos, promoviendo la salud pública y la tenencia responsable de mascotas.

El Gobierno Municipal reitera la invitación a participar activamente y ser parte de la construcción de una ciudad ordenada, solidaria y en movimiento.

