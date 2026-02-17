Con nueva ruta del BinniBus, Gobierno de Oaxaca transforma la movilidad de la capital del estado (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. El Sistema de Transporte Colectivo Metropolitano BinniBus Oaxaca puso en marcha la nueva ruta RC08 “Ruja”, que significa Diablo en lengua afro de la variante de La Llanada; con la cual suman 19 en operación, las cuales transforman la conectividad y movilidad en la capital del estado.

La directora general del organismo, Karina Gómez Esteban informó que este trayecto tiene su base en la colonia Jardín, al norte de la ciudad, y concluye en la colonia Heladio Ramírez López; además, abarca puntos estratégicos como: la colonia Reforma, bulevar Eduardo Vasconcelos, Periférico y colonia Del Maestro.

La vía contempla 92 paradas, 48 de ida y 44 de regreso, y opera con siete unidades que recorren 31.17 kilómetros por circuito, con lo que se garantiza cobertura amplia, eficiente y segura en beneficio de miles de usuarias y usuarios.

El servicio se brinda de 6:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo. La tarifa general es de 8 pesos; 4 pesos para personas mayores y estudiantes con credencial, y el servicio es gratuito para personas con discapacidad.

Esta ampliación responde a la visión del Gobierno que encabeza Salomón Jara Cruz, de construir un sistema de transporte público moderno, accesible e incluyente, que contribuya al bienestar y desarrollo de las y los habitantes.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir