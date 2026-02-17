Sin Límites: Jubilados, reto del sindicato burócrata: Martha Rodríguez (11:30 h)

*Cumpliré mis compromisos, asegura; el PRI, muy activo; fugas de agua

Por Leticia Montagner

Oaxaca de Juárez, 17 de febrero. Los grandes pendientes y retos del sindicato de burócratas estatales son el retraso de las jubilaciones por falta de recursos, la revisión de movimientos escalafonarios y la resolución de juicios en curso, manifiesta Martha Rodríguez Salinas, quien representa 3 mil 600 trabajadores.

En reunión con la actual Secretaria General del Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla y Organismos Descentralizados (STSPEPyOD), en el restaurante del Hotel Colonial en el Centro Histórico de Puebla Capital, acompañada de sus principales colaboradores, donde destaca el Secretario del Trabajo y Conflictos, Martín Rodríguez, expuso sobre los temas torales que está recopilando información oficial para proceder a solucionarlos.

En entrevista con columnistas dijo, acompañada por miembros de su comité:

-Cumpliré mis compromisos de campaña; mi gestión es de un sindicato de puertas abiertas. Como ofrecí al encabeza la planilla Movimiento por la Democracia, ofrezco una dirigencia cercana, dispuesta a escuchar y rendir cuentas ante mis agremiados.

-Incluso, estoy a la disposición y órdenes de aquellos compañeros de otras planillas que perdieron. Ante todo, busco la unidad sindical. Como lo dije en mi campaña, hicimos compromisos en campaña, no hicimos promesas. Los compromisos se cumplirán.

-Iniciamos labores en el STSPEPyOD como un sindicato que escucha a toda la base trabajadora, con el objetivo de que ninguna inconformidad quede sin respuesta. La labor sindical no será trabajo de una sola persona, es una responsabilidad compartida entre la dirigencia y los agremiados.

-Estoy al servicio de los servidores públicos estatales e incluso todos aquellos que no repararon e hicieron presentable las oficinas sindicales, que por años estuvo descuidado y no había tenido mantenimiento. Todos barrimos, limpiamos, pintamos, como un solo equipo.

-Estamos buscando es un terreno en donación, para construir un lugar de integración familiar, una especie de club familiar y deportivo, pues los trabajadores lo requieren para sus compromisos, ante la escasez de dinero.

-En mi gestión de 4 años, de 2026 a 2029, mantendré la unidad laboral y trabajaré con sencillez, apegada al derecho y al respeto a los sindicalizados. Me reuní con el Secretario de Gobernación Samuel Aguilar Pala y espero pronto una reunión con el Gobernador Alejandro Armenta.

-En la relación con el Gobierno me comprometo a mantener un diálogo abierto, transparente y constructivo, a fin de impulsar acciones que promuevan la unidad, la defensa de los derechos y el fortalecimiento de la vida sindical.

Con ello, se consolida la continuidad de las gestiones que este Comité ya ha iniciado en favor de mejores condiciones de trabajo, seguridad social y bienestar colectivo.

A lo largo de su discurso electoral, Martha Rodríguez Salinas promovió sus 11 propuestas que se resumen en 3 líneas principales: 1. Cumplir compromisos de campaña. 2. Abrir el sindicato a la base. 3. Fortalecer la vida interna mediante el trabajo conjunto.

EL pasado viernes 30 de enero del año en curso, Martha Rodríguez Salinas recibió oficialmente la Toma de Nota que ratifica al nuevo Comité Ejecutivo, otorgado por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, lo que garantiza la legalidad de la representación sindical.

INTENSA ACTIVIDAD EN EL PRI

Xitlalic Ceja García, Presidenta del PRI Estatal está muy activa por el Estado. Ha recorrido Huauchinango y Chignahuapan, donde expresa su punto de vista donde habla de un PRI aguerrido y de oposición.

En Huauchinango, censuró la propuesta de Morena de la semana de 40 horas y dijo que votarán en contra, porque es un engaño para los trabajadores, pues las difiere hasta 2030, por lo cual, esta reforma es propaganda, no un derecho inmediato para la gente.

También ahí denunció que por las lluvias de octubre en la Sierra Norte de Puebla, 70 familias de Huauchinango continúan sin recibir ayuda y demandó la entrega del recurso por parte de la Secretaría del Bienestar de manera inmediata, ya que los afectados siguen sin vivienda digna o insumos básicos.

En Chignahuapan expuso que el PRI votará contra la Reforma Electoral, porque Morena realiza un intento deliberado por concentrar el poder, someter a las instituciones electorales, debilitar a la oposición, censurar libertades, los derechos ciudadanos, y abrir paso a un modelo autoritario.

REPARAN FUGAS DE AGUA

Para preservar el recurso hídrico y evitar la pérdida del vital líquido y ofrecer un servicio de calidad en las colonias, Agua de Puebla refuerza las acciones de reparación de fugas de agua potable atendiendo alrededor de 950 fugas cada mes en redes de conducción, distribución de agua potable, tomas domiciliarias y las que se detectan bajo concreto hidráulico.

La atención se da mediante las brigadas Caza Fugas, Centinelas y Escuadrón ACUA, quienes recorren Puebla Capital y atienden los reportes de la población en los sitios donde se detecta la pérdida del vital líquido por fugas o desperdicio, ya sea en vialidades, banquetas, en los registros de tomas domiciliarias o en los medidores de agua, atención que se realiza el mismo día en el 60 por ciento de los casos y el restante en no más de 72 horas como máximo.

El pasado mes de enero sumaron más de mil fugas de agua atendidas, incremento que se ha detectado debido al aumento de presión en las tuberías, ante el envío de mayor caudal de agua que se ha logrado incrementar en diversas colonias de la ciudad, gracias a nuevas fuentes de abastecimiento y la renovación de redes que realiza Agua de Puebla, como parte del programa de mejora del servicio con nuevas inversiones en obras hídricas.

En promedio, Agua de Puebla repara 31 fugas de agua por día, lo que equivale a dejar de perder cada semana 70 pipas de 10 mil litros cada una que son 280 pipas al mes y ponerlas al servicio de las familias poblanas. Tan sólo en el año 2025 sumaron 11, 366 fugas de agua potable reparadas.

En fin, como escribió Nadia Anjuman (Afganistán), en su poema No Deseo Abrir la Boca:

Llevo mucho tiempo en silencio

pero nunca olvidé la melodía

que no paro de susurrar.

Las canciones que brotan de mi corazón

me recuerdan que algún día

romperé la jaula.

Volando saldré de esta soledad

y cantaré con melancolía.

