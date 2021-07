Tatiana Clouthier descarta ir por la presidencia en 2024 (17:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. Aunque Tatiana Clouthier está entre las posibles candidatas para ser sucesora del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la Secretaria de Economía aseguró que por ahora no piensa en eso.

«Yo te digo, ni siquiera pienso en eso ahorita, ahorita lo que estamos pensando es cómo vamos a sacar adelante las reglas de origen, si sacamos adelante las reglas de origen, yo creo que podemos empezar un mejor escenario para las armadoras en el país”, dijo en entrevista para grupo multimedios.

Además, comentó que, en el partido de Morena, hay gente capaz para ese cargo y puso como ejemplo al canciller Marcelo Ebrard y al senador Ricardo Monreal.

Al ser cuestionada sobre el no haberse postulado para la gubernatura de su estado, Nuevo León, aseguró que no se arrepiente de no haberlo hecho y que ayuda a México desde el puesto donde está ahorita.

“Yo creo que donde estoy ahorita ayudamos a México en una amplitud enorme y parte del compromiso que yo tengo es buscar el bien mayor de la nación, pero también en donde puedo contribuir de mejor manera, y no cabe duda que lo estoy haciendo desde aquí”.

Anteriormente el mandatario tabasqueño ha dado su lista sobre los posibles candidatos para ocupar la presidencia en 2024.

Aparte de Clouthier, López Obrador mencionó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, al canciller Marcelo Ebrard y a los embajadores de México en Naciones Unidas y Estados Unidos, Juan Ramón de la Fuente y Esteban Moctezuma.

