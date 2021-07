Diego Fernández reclama a la FGR por denuncia contra López Obrador: “No he recibido respuesta alguna” (16:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de julio. El pasado 25 de mayo, el político Diego Fernández de Cevallos presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia de hechos en contra del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por diversas acusaciones en su contra durante las conferencias matutinas del mandatario nacional desde Palacio Nacional.

A poco más de dos meses, el “Jefe” Diego señaló que la FGR no lo ha citado a ratificar la denuncia y se ordene la investigación pertinente como marca la ley.

“El 25 de mayo del año en curso presenté ante la Fiscalía Denuncia de Hechos por las imputaciones que públicamente me hizo el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“El 25 de junio próximo pasado solicité por escrito a esa Fiscalía se fijara día y hora para la ratificación correspondiente, tal como lo pedí desde mi escrito inicial.

Al día de hoy han transcurrido más de sesenta días de la presentación de mi denuncia y no he recibido respuesta alguna, ni se me ha indicado fecha para comparecer a la ratificación que procede”, detalla el documento que entregó el militante del Partido Acción Nacional (PAN) a la Fiscalía, con acuse de recibido.

En su cuenta de Twitter, Diego Fernández de Cevallos publicó en el mes de mayo la denuncia hecha a López Obrador, “en relación con los recientes imputaciones que me hizo el corruptor depredador que actualmente ensucia el Palacio Nacional”.

