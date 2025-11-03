También en Oaxaca se cuecen habas. Ejecutan a agente municipal de San Marcos Zacatepec, Juquila (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. La violencia no sólo se da en Michoacán donde el pasado sábado 1 de noviembre fue ejecutado Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, sino que se ha extendido en toda la República.
Y prueba de ello es la ejecución de Israel R. P., agente municipal de San Marcos Zacatepec, perteneciente al municipio de Santa Catarina Juquila,.
Según versiones señalan que la víctima fue desvivida a balazos la mañana de este lunes en la entrada de su domicilio, en el quinto estado más seguro del país.
Autoridades de la cabecera municipal de Santa Catarina Juquila confirmaron los hechos y envió condolencias a la familia del funcionario municipal auxiliar, “El Gobierno Municipal de Santa Catarina Juquila lamenta profundamente el sensible fallecimiento de quien en vida llevó el nombre de Israel Ramírez Peralta, Agente Municipal de San Marcos Zacatepec, una agencia que forma parte nuestro querido municipio Santa Catarina Juquila”, escribió en una esquela que circuló a través de redes sociales.
“Nos unimos al dolor que embarga a su familia, amigos y a toda la Agencia de San Marcos Zacatepec, quienes hoy despiden a un hombre comprometido con su pueblo y su gente”.
La autoridad municipal expresó a la familia su solidaridad y apoyo en estos momentos tan difíciles, “Que la paz y la fortaleza lleguen al corazón de sus seres queridos”
Hasta el momento las autoridades correspondientes no han emitido ningún comunicado al respecto, por lo que se ignora la causa de la ejecución de la autoridad auxiliar del municipio capital de mundial de la fe.
Tras los hechos personal de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca arribó al lugar para el levantamiento del cuerpo, así como la integración de carpeta de investigación por el delito de homicidio.
