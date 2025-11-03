Dan a conocer lista de nombres de lesionados en volcadura de autobús (13:45 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. Luego de la volcadura de un autobús de Santa María Peñoles esta mañana, se da a conocer los nombres de las personas lesionadas en el percance, entre ellos, tres menores de edad.

1. Sarahí Velasco Rojas embarazada trasladada al Hospital Civil

2. Tania Yadira rojas Hernández 20 años Hospital Civil

3. Modesta Chávez, 22 años Hospital Civil

4. Ofelia Carreño Chávez Hernández 19 embarazada Hospital Civil

5. Rosalina Mendoza- Martínez 42 años se trasladó por cuenta propia a la clínica San Felipe Tejalapam

6. Cenorina Rojas Ramírez, 38 años

7. Lourdes Mendoza Ramírez, 22 años

8. Efigenia Rojas Mendoza

9. María Lizeth Santiago Rojas

10. Javier Gutiérrez Hernández, 13 años

11. Modesta Chávez Rojas se trasladó en ambulancia de San Lorenzo Cacaotepec.

12. Luz Elena Santiago rojas 17 años

13. Jovita Rojas Velasco 32 años

14. Elvira Rojas Velasco

15. Olivia Rojas Ramírez, 51 años

16. Francisca Chávez Pérez, 15 años trasladado al hospital Militar