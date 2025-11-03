Confirma Gobierno 2 muertos por enfrentamiento entre Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa; reporta dos detenidos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 3 de noviembre. El Gobierno de la Primavera Oaxaqueña confirmó el deceso de dos comuneros tras el enfrentamiento entre pobladores de Santa María Yolotepec y Santiago Yosondúa el pasado fin de semana.

La Secretaría de Gobierno (Sego) condenó enérgicamente los hechos de violencia ocurridos en la zona limítrofe por la disputa de más de mil 800 hectáreas de terreno que ambas comunidades reclaman como suyas.

Ante esta situación, en acciones conjuntas entre la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Policía Estatal, fueron detenidas dos autoridades agrarias, una de cada comunidad; por su presunta participación en los enfrentamientos.

La dependencia advirtió que el Gobierno del Estado no permitirá que se utilicen antiguos conflictos agrarios para justificar acciones delictivas ni que la violencia sustituya al diálogo.

Asimismo, informó que se reforzará la presencia institucional con apoyo de instancias federales de seguridad para garantizar la legalidad, paz y gobernabilidad en la región.

La Sego reiteró su llamado a ambas comunidades a mantener la calma, evitar provocaciones y privilegiar el diálogo como única vía para resolver sus diferencias.

