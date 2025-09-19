Sylvester Stallone publicará su libro de memorias en 2026 (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. La estrella estadounidense que dio vida a John Rambo y Rocky Balboa en las películas de las franquicias homónimas, Sylvester Stallone, publicará Los escalones, su libro de memorias, en mayo de 2026, bajo el sello editorial Plaza & Janés.

“Aunando el relato sin tapujos de una vida fascinante y mensajes de esperanza, positividad y resiliencia, Sly ofrece por primera vez en este libro una visión íntima y reveladora de su trayectoria“, cuenta el comunicado emitido por Penguin Random House Grupo Editorial respecto a este libro del actor de 79 años.

Tal como apunta la que ahora será su casa editorial: desde que en 1976 llegó a las salas de cine Rocky, “se ha desarrollado una extraordinaria historia de amor entre Sly y el mundo“, tanto como “un vínculo que refleja una excepcional capacidad para conectar con la gente sea cual sea su edad y origen”.

“Stallone cuenta su historia personal a través de lecciones que ayudarán a los lectores a vivir la vida plenamente”, aseguran tras contar, también, que el otrora protagonista de Los indestructibles o Condena brutal echa mano de la década de 1970 y un guiño a Rocky para contar esta historia.

Coordenadas sobre el libro y declaraciones de Sylvester Stallone

Además de ser un libro que guarda décadas de reflexión, desde que este “se sentó por primera vez en esos escalones y empezó a soñar con ser un héroe“, aquí se relatan historias de su infancia compleja, el acoso y el maltrato que sufrió, cómo fue “tiroteado y encarcelado”, así como también su lucha para hallarse consigo mismo “y desarrollar todo su potencial”.

El también enviado presidencial especial en Hollywood junto a Mel Gibson y Jon Voight por parte del presidente Donald Trump aseguró que, pese a haberse probado a sí mismo como actor, guionista y director, este libro es su “testamento”.

“Es la expresión de lo que quiero que sea mi legado. Voy a quitarle el polvo a esa gastada gorra azul de fieltro y cartón y voy a volver a volcar en la página todo lo que sé sobre la vida. Y ahora tengo un montón de años más”, abundó.

Finalmente, tras preguntarse retóricamente sobre sus aprendizajes de vida, el combate y los míticos escalones, Sylvester Stallone espetó:

“Quiero utilizar todo eso y subir corriendo otra vez aquellos escalones, vivir esos momentos de liberación y éxtasis, y dar un puñetazo en el aire en señal de victoria; y estoy deseando acompañar a los lectores en ese viaje”.