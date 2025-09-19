Hernán Bermúdez Requena: ingreso al penal del Altiplano, acusaciones y situación jurídica del exsecretario de seguridad de Tabasco (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de septiembre. El exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, fue trasladado la noche del jueves al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “El Altiplano”, en el Estado de México.

El exfuncionario fue detenido en Paraguay el 12 de septiembre por estancia migratoria irregular, lo que permitió su deportación inmediata sin pasar por el proceso de extradición. La detención se realizó en coordinación con autoridades paraguayas y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de México.

Traslado y arribo al penal de máxima seguridad

Bermúdez viajó en una aeronave XB-NWD desde Asunción, Paraguay, con escala en Bogotá, Colombia, hasta el Aeropuerto Internacional de Tapachula, Chiapas. Posteriormente, fue llevado al Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.

Con un fuerte operativo de seguridad, arribó al penal del Altiplano cerca de las 23:00 horas, donde la Fiscalía General de la República (FGR) le notificó formalmente la orden de aprehensión en su contra.

¿De qué delitos se acusa a Hernán Bermúdez Requena?

El exsecretario de Seguridad enfrenta una investigación federal bajo la carpeta FED/FEMDO/FEITATA-JAL/0000224/2025 y la causa penal 385/225.

Los cargos que se le imputan incluyen:

• Delincuencia organizada

• Secuestro agravado y secuestro exprés

• Asociación delictuosa

• Extorsión

• Presunta relación con actividades de narcotráfico en Tabasco

De acuerdo con la FGR, Bermúdez sería líder de la organización criminal conocida como “La Barredora”.

Situación jurídica actual del exsecretario de Seguridad de Tabasco

El exfuncionario obtuvo una suspensión provisional de amparo contra la orden de captura, aunque esta medida no implica la cancelación del proceso judicial.

La FGR y la Fiscalía de Tabasco serán las encargadas de formular cargos en su contra durante las próximas audiencias. La resolución del juicio de amparo determinará si continúa bajo proceso penal, aunque la suspensión solo evita su detención momentánea sin frenar la investigación.

¿Qué sigue en el proceso legal de Bermúdez Requena?

En los próximos días, Bermúdez deberá presentarse en audiencia para responder a las imputaciones. De encontrarse elementos suficientes, podría enfrentar penas severas por delincuencia organizada y secuestro agravado, considerados delitos graves en el sistema penal mexicano.

La suspensión provisional que mantiene activa no representa un fallo definitivo. El juicio de amparo continuará y las investigaciones de la FGR y de la Fiscalía de Tabasco seguirán en curso.

Posibles consecuencias del caso

Si las acusaciones en su contra se confirman, el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco podría recibir condenas de alta penalidad. Además, su caso podría generar repercusiones políticas debido a sus vínculos con actores relevantes de la administración pública en Tabasco y a nivel federal.

