Surada y chubascos en Oaxaca y Chiapas con ambiente caluroso (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 8 de abril. Este día, se pronostica viento de componente sur (surada) con rachas de 60 a 80 km/h en las costas de Tamaulipas y Veracruz; y con rachas de 40 a 60 km/h en Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Asimismo, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, en combinación con la entrada de humedad proveniente del Golfo de México y Océano Pacífico, ocasionarán lluvias y chubascos con posibles con descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas, y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Puebla, Veracruz, Campeche y Quintana Roo. Finalmente, continuará ambiente vespertino cálido a caluroso en entidades del norte y centro del territorio nacional.

Se prevén intervalos de chubascos (5 a 25 mm) en Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas. Temperaturas máximas de 40 a 45°C en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

Para el Pacífico Sur cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente templado a fresco con bancos de niebla en sierras de la región. Por la tarde, chubascos y posibles descargas eléctricas en Oaxaca y Chiapas. Nubosidad dispersa y sin lluvia en Guerrero. Ambiente vespertino caluroso a muy caluroso. Viento del suroeste de 15 a 30 km/h en la región, con rachas de 40 a 60 km/h y posibles tolvaneras en Guerrero.

Recomendaciones: Consultar los boletines que emite la CONAGUA a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgos (CEPCYGR), tomar precauciones ante el calor, debe hidratarse constantemente, principalmente los menores de edad y adultos mayores por ser los más propensos a deshidratarse. No exponerse al sol por largas horas, usar sombrero o gorra, lentes oscuros, usar bloqueador solar, hidratar a sus animales, si se siente mal acudir con su médico, no se automedique, use ropa clara y ligera. Por el coronavirus al salir de casa usar cubrebocas y conservar la sana distancia, y seguir las indicaciones de las Autoridades de Gobierno, Protección Civil y Capitanías de Puerto en la Entidad.

