Supervisores y jefes de sector levantan plantón del corredor del Palacio de Gobierno (17:40 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Luego de tres semanas de protestas, bloqueos y manifestaciones en las que afectaron a miles de capitalinos, supervisores y jefes de sector de la Sección XXII levantaron su plantón que mantenían en el corredor del Palacio de Gobierno previo a las celebraciones del Día de Muertos.

Tras llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Primavera Oaxaqueña, los maestros de la Sección XXII señalaron que hacen un receso a su protesta en espera de que las autoridades cumplan con lo acordado.

Sin embargo, los maestros encabezados por el ex dirigente magisterial Erangelio Mendoza indicaron que de no ser así regresarán con más fuerza para exigir el cumplimientos a sus demandas.

