Fortalece Protección Civil la prevención en mercados municipales (17:30 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Con el firme compromiso de fortalecer la prevención y la seguridad en la capital oaxaqueña, la Dirección de Protección Civil Municipal adscrita a la Secretaría de Gobierno y Territorio de Oaxaca de Juárez, en coordinación con la Dirección de Mercados, llevó a cabo la toma de protesta de las Unidades Internas de Protección Civil en diversos centros de abasto del municipio.

Las Unidades Internas que tomaron protesta pertenecen a los mercados Candiani, Venustiano Carranza de la colonia Alemán, 20 de Noviembre, Benito Juárez y Zonal de Santa Rosa. En total, cinco unidades internas asumieron su compromiso formal para implementar medidas preventivas y de respuesta ante emergencias dentro de estos espacios que diariamente reciben a miles de personas.

Durante la jornada, las y los integrantes de estas unidades participaron también en capacitaciones teórico-prácticas sobre el manejo de extintores, que incluyeron ejercicios con fuego real, con el objetivo de dotarles de herramientas que les permitan actuar con rapidez y eficacia ante un conato de incendio u otra situación de riesgo.

El director de Protección Civil Municipal destacó que la conformación de las Unidades Internas en los mercados representa un paso fundamental para salvaguardar la integridad de comerciantes, visitantes y trabajadores, así como para fomentar una cultura de autoprotección dentro de los espacios públicos.

Asimismo, informó que en los próximos días continuará la toma de protesta en los mercados restantes del municipio, con el propósito de que todas las plazas comerciales cuenten con estructuras internas capacitadas y organizadas para atender emergencias.

El Gobierno Municipal, encabezado por el presidente Ray Chagoya, reafirma su compromiso con la prevención y la construcción de una capital más segura, donde la coordinación entre autoridades y ciudadanía sea la base para proteger la vida, el patrimonio y la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

