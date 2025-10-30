Fiscalía participa en operativo conjunto para garantizar la paz y prevenir conductas delictivas durante Día de Muertos (18:00 h)

Oaxaca de Juárez, 29 de octubre. Como parte de las acciones estratégicas del Programa Oaxaca Seguro, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), participa activamente en el operativo interinstitucional implementado para garantizar la paz y la seguridad durante las festividades del “Día de Muertos” en la entidad. En esta estrategia convergen corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno, con el despliegue de personal operativo en todas las regiones del estado.

La Fiscalía de Oaxaca colabora de manera estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Secretaría de Gobierno, Policía Estatal, Policía Vial Estatal, C4, Policía Municipal de Oaxaca de Juárez y el Heroico Cuerpo de Bomberos, junto con autoridades municipales de los Valles Centrales, para llevar a cabo acciones preventivas como patrullajes en zonas estratégicas, vigilancia en cementerios, operativos móviles con drones y recorridos en espacios de alta concentración de personas como: mercados, tianguis, playas y eventos masivos; además de implementar estrategias para agilizar el flujo vial y de control de tráfico.

Asimismo, durante estas festividades se instalan filtros de control preventivo en distintos puntos del territorio estatal, acompañados de acciones de proximidad social y vigilancia territorial, con el objetivo de fortalecer la presencia institucional y disuadir posibles conductas delictivas.

El operativo, que inició el 25 de octubre y concluirá el 3 de noviembre de 2025, tiene como propósito principal prevenir la comisión de delitos y garantizar que las celebraciones se desarrollen en un ambiente de seguridad y orden.

De manera particular, se reforzarán las acciones en comunidades de los Valles Centrales, que por sus tradiciones registran una alta afluencia de visitantes. Estas acciones de seguridad se realizan de manera coordinada con autoridades municipales de Santo Tomás Mazaltepec, Soledad Etla, Nazareno Etla, Guadalupe Etla y San Agustín Etla.

Otro punto prioritario es la Central de Abasto de Oaxaca, considerada un centro neurálgico durante estas fechas, donde se coordinarán cuerpos de seguridad para brindar atención y protección a la ciudadanía que acude a realizar sus compras.

En las distintas regiones de la entidad se ejecutan despliegues operativos conjuntos en zonas estratégicas como tianguis, panteones y lugares donde se desarrollan eventos masivos. Estas acciones se complementan con patrullajes disuasivos y recorridos preventivos para garantizar la tranquilidad de las familias oaxaqueñas.

La Fiscalía de Oaxaca reafirma su compromiso con la seguridad y la paz social, coadyuvando en la implementación de estrategias integrales orientadas a prevenir y disuadir conductas delictivas, especialmente en fechas que representan una importante expresión cultural y de convivencia comunitaria para el pueblo de Oaxaca.

