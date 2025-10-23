Isaac del Toro regresa a México para cierre de temporada 2025: Fechas y horarios de la carrera (12:00 h)

Oaxaca de Juárez, 23 de octubre. El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG) concluirá su sobresaliente temporada 2025 compitiendo en su ciudad natal, Ensenada, Baja California, durante el Campeonato Nacional Mexicano.

El corredor participará en la prueba contrarreloj individual el 23 de octubre y en la carrera de ruta el sábado 25, en lo que será su última aparición del año antes de la ceremonia del Vélo d’Or, donde figura entre los nominados.

La organización de los Nacionales prolongó una semana la campaña del equipo emiratí, que ya había cerrado su calendario europeo con un récord histórico de 95 victorias en una sola temporada.

En esta última competencia, el equipo confía en que Del Toro amplíe esa cifra y culmine un año de crecimiento deportivo.

“Correr el Campeonato Mexicano en mi ciudad natal este fin de semana es realmente especial para mí. Es la manera perfecta de cerrar la temporada, rodeado de mi familia, amigos y la afición que me ha apoyado desde el principio”, declaró el ciclista de 21 años.

El ciclista Isaac del Toro celebra tras concluir una prueba. / Natalia Ruiz

Regreso a Ensenada de Isaac del Toro tras una temporada histórica

Isaac del Toro llega a Ensenada, Baja California, tras un año que consolidó su lugar en el pelotón internacional. En mayo, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio del Giro de Italia, donde ganó una etapa y portó la Maglia Rosa durante diez días consecutivos, algo que no ocurría desde Fausto Coppi en 1940.

El ensenadense sumó 16 triunfos en la temporada, entre ellos las generales del Tour de Austria, el Tour de Burgos, el Giro de la Toscana y el Giro de Emilia. Su desempeño lo convirtió en una de las revelaciones del equipo UAE Team Emirates-XRG, especialmente en ausencia de su líder Tadej Pogacar, quien centró su preparación en el Tour de Francia.

En el Giro, Del Toro partió como gregario del español Juan Ayuso, pero su consistencia lo llevó a pelear por el título hasta el final. Terminó segundo en la clasificación general y obtuvo la Maglia Bianca al mejor joven de la competencia. Su actuación, inédita para un ciclista mexicano, le abrió las puertas a la élite del ciclismo mundial.

“Serán unos días muy especiales y espero que toda la comunidad ciclista mexicana pueda involucrarse y disfrutar de este fin de semana celebrando el ciclismo”, expresó Del Toro antes de su participación en los Nacionales.

Fechas y horarios de la carrera de Isaac del Toro en México

Fechas del evento: Del 23 al 25 de octubre del 2025.

Lugar del evento: Ensenada, Baja California, México.

Horario: Contrareloj a partir de las 9:00 am

Isaac del Toro conquista el Gran Piemonte; alcanza 15 victorias en 2025 / Redes

Issac del Toro, el ciclista mexicano nominado al Vélo d’Or

El gran año del ciclista bajacaliforniano ha sido reconocido a nivel internacional con su nominación al Vélo d’Or 2025, premio otorgado por la revista francesa Vélo Magazine al mejor ciclista del mundo. Del Toro es el primer mexicano en figurar entre los candidatos, junto a figuras como Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard y Simon Yates.

El galardón, creado en 1992, es decidido por un jurado de unos 40 periodistas especializados. La ceremonia se celebrará el 5 de diciembre en el Pabellón Gabriel, cerca de los Campos Elíseos en París.

Hasta ahora, solo dos latinoamericanos han logrado subir al podio del Vélo d’Or: Nairo Quintana, tercero en 2016, y Egan Bernal, segundo en 2019. La presencia de Del Toro en la lista refuerza la proyección del ciclismo latinoamericano en el más alto nivel competitivo.

A la espera del veredicto, el ciclista mexicano enfoca su atención en su participación en Ensenada, con la intención de cerrar el año con un nuevo título nacional. Su actuación, tanto en las carreteras de Europa como en su país, ya lo ha posicionado como uno de los referentes más prometedores del ciclismo internacional.

¿Quién es Isaac del Toro?

Isaac del Toro, originario de Ensenada, Baja California, se ha convertido en la nueva figura del ciclismo mexicano. A sus 21 años, hizo historia al ser el primer mexicano en portar la maglia rosa como líder general del Giro de Italia 2025, una de las tres grandes competencias del ciclismo mundial. Su desempeño con el equipo UAE Team Emirates lo posicionó entre los corredores más prometedores del pelotón internacional.

Del Toro inició su carrera en disciplinas como el ciclismo de montaña y ciclocross, y en 2023 ganó el Tour de l’Avenir, considerado el “Tour de Francia juvenil”. En 2025 también conquistó la Vuelta a Burgos, confirmando su talento y proyección global. Su estilo combativo en la montaña le ha valido el apodo de “El Torito”, y su ascenso marca un antes y un después para México en el ciclismo profesional.

Ejecentral

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir