Sujetos armados asaltan con violencia empresa Megacable en Salina Cruz (15:30 h)

Edwin Meneses

Salina Cruz, Oax. 4 de octubre. La madrugada de este sábado, sujetos armados perpetraron un violento asalto en las instalaciones de la empresa Megacable, ubicadas sobre la avenida Oleoducto, en la colonia Adolfo López Mateos del municipio de Salina Cruz.

De acuerdo con reportes preliminares y datos recabados por las autoridades, los delincuentes ingresaron al inmueble durante la madrugada, sorprendiendo al guardia de seguridad, a quien habrían sometido para poder acceder al interior de la empresa.

Durante el asalto, los sujetos lograron sustraer una fuerte cantidad de dinero en efectivo, aunque hasta el momento no se ha determinado con precisión el monto robado. No obstante, fuentes extraoficiales estiman que podría tratarse de varios miles de pesos.

Tras recibir el reporte, elementos de la policía arribaron al lugar de los hechos, pero no lograron detener a ningún sospechoso.

Este nuevo hecho delictivo se suma a una larga lista de incidentes que reflejan la ineficiencia de las autoridades municipales y de la policía para frenar la creciente ola de inseguridad que aqueja a los habitantes de Salina Cruz.

Vecinos y ciudadanos han manifestado su preocupación por el incremento de la violencia en la zona y la falta de resultados por parte de las autoridades encargadas de la seguridad.

