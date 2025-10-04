Video: Isaac del Toro se convierte en el primer mexicano en ganar el Giro dell’Emilia (11:00 h)

Oaxaca de Juárez, 4 de octubre. Isaac del Toro ha hecho historia en el ciclismo, consolidándose como como un contendiente fuerte para las próximas competencias de alto nivel.

Y es que, recientemente el mexicano se lució al ganar la 108 edición del Giro dell’Emilia, donde se consagró campeón tras una increíble actuación obteniendo su decimocuarta victoria de la temporada.

La prueba, con recorrido de 199.2 kilómetros entre Mirandola y San Luca, se decidió en la última subida. Del Toro remató con potencia, llegando con apenas un segundo de ventaja sobre el británico Tom Pidcock, mientras que un grupo de seis corredores siguió a cinco segundos del ganador.

Isaac del Toro, con 21 años, ya suma 17 victorias como profesional, 14 de estas en lo que va del año. Y este logro, refuerza su posición como una de las figuras sobresalientes en el ciclismo latinoamericano.

Logros destacables de Isaac del Toro

El mexicano Isaac del Toro se convirtió en la gran figura y promesa del ciclismo mexicano, tras una temporada en la que suma triunfos en pruebas de gran prestigio, como el Tour de Austria y la clásica Milano-Turino; además de una increíble actuación en el Giro de Italia. Con apenas 21 años y defendiendo los colores de UAE Team Emirates, ha destacado en la élite mundial, demostrando su talento en carreras de un día, y su impecable estilo en montaña, consolidándose así como uno de los talentos más importantes en el pelotón internacional.

