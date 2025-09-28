Sube a 31 personas fallecidas tras explosión en el Puente de la Concordia (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de septiembre. La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó un nuevo fallecimiento a causa de la explosión de una pipa en el Puente de la Concordia. Con ello ya suman 31 personas fallecidas desde el pasado 10 de septiembre cuando sucedieron los hechos en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el informe de este domingo 28 de septiembre, hasta el momento permanecen 13 personas hospitalizadas. Además de que 40 personas ya lograron el alta médica de los diversos institutos en los que se encontraban internados.

Entre las personas que se encuentran hospitalizadas todavía está la pequeña Jaclyn Carrillo. La menor que terminó trasladada a Galveston, Texas para una mejor atención a sus quemaduras por parte de la Fundación Michou y Mau.

El resto de las personas hospitalizadas a causa de la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia se encuentran recibiendo atención en hospitales del IMSS, ISSSTE y Pemex.

Respecto a la identidad de la persona fallecida, el listado de la Secretaría de Salud lo identifica como Oscar Uriel García Rivera. Un hombre de 31 años de edad que se encontraba en el Hospital General 20 de noviembre.

Cuartoscuro |

Regularán pipas tras incidente en el Puente de la Concordia

Semanas atrás, la jefa de Gobierno, Clara Brugada anunció que presentará una iniciativa para ordenar y limitar el transporte de sustancias peligrosas. Además de ello, también presentó la idea de crear un comité de solidaridad para recibir y administrar las donaciones económicas a las víctimas.

“Vamos a presentar, como Gobierno, nuestras propuestas para concretar mecanismos que garanticen seguridad en las vialidades de la Ciudad de México. Estaremos presentando un conjunto de propuestas que tienen que ver con en qué horarios, qué tipo de transportes pueden hacerlo; con qué, bueno, todo lo relacionado con este tipo de transportación, que es uno de los temas más importantes”.