Toño de Valdés es hospitalizado de emergencia, ¿cuál es su estado de salud? (14:00 h)

Oaxaca de Ju´árez, 28 de septiembre. Antonio de Valdés, uno de los periodistas deportivos más icónicos de la televisión mexicana encendió las alarmas luego de que se dio a conocer que fue ingresado de emergencia al hospital para ser operado por un problema de salud.

¿Qué le pasó?

De acuerdo con diferentes medios de comunicación, el conductor de TUDN presentó fuertes molestias en el abdomen. Tras una revisión médica, le fueron detectadas tres arterias en estado crítico, por lo que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para evitar mayores complicaciones.

Rompe el silencio

En medio de la incertidumbre de sus fans, Toño de Valdés decidió romper el silencio en sus redes sociales, donde confirmó que efectivamente fue operado y contó que, afortunadamente, todo salió bien, agradeciendo a la medicina por ayudarle en su recuperación.

Incluso, el periodista adelantó que estará listo para volver a narrar NFL este mismo fin de semana y reveló incluso que asistió a una boda tras salir del hospital, es decir, su operación fue hace una semana, aunque fue en las últimas horas cuando trascendió la noticia.

“Amigos, tuvimos una operación programada hace 2 semanas, ya ahorita al 100 de boda. Y listos para mañana llevarles la NFL. Muchas gracias a los que preguntaron por mi, afortunadamente todo salió muy bien y la medicina es una maravilla, en menos de 1 semana ya estaba de regreso.Saludos a todos”, confesó Toño de Valdés.