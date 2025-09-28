Reitera Salomón Jara apoyo al campo en la celebración del Día Nacional del Maíz 2025 (15:30 h)

Santa Cruz Xoxocotlán, Oax. 28 de septiembre. Al inaugurar la celebración del Día Nacional del Maíz 2025, el Gobernador Salomón Jara Cruz reiteró su apoyo al campo oaxaqueño y con quienes dedican su vida a cultivar este grano ancestral, fundamental para la historia, cultura y economía del estado.

“Nuestra Primavera Oaxaqueña florece con el impulso de nuestros cultivos nativos y tradicionales. Cuando el maíz prospera nuestros pueblos también y cuando la milpa se fortalece, igual lo hace nuestra cultura, economía y soberanía alimentaria”, afirmó durante el homenaje realizado en el Bosque El Tequio.

Jara Cruz destacó que Oaxaca es una de las cunas de la domesticación del maíz con 35 tipos de este grano, legado que se expandió por todo México, haciendo que sea un patrimonio vivo fuertemente ligado a las 16 culturas que habitan en el estado.

Bajo esta visión, la Secretaría de Fomento Agroalimentario y Desarrollo Rural (Sefader) tiene presencia en 245 municipios con carencia alimentaria, implementando acciones en territorio para fomentar, proteger y dignificar el maíz nativo. Estas políticas han contribuido a reducir la pobreza alimentaria y a evitar el uso de maíz transgénico.

Entre las principales acciones que impulsa la dependencia destacan los programas: Autosuficiencia Alimentaria y Abasto Seguro de Maíz, ambos orientados a fortalecer la producción local, mejorar el acceso a alimentos y conservar las variedades nativas del cereal.

El titular de la Sefader, Víctor López Leyva señaló que el maíz es el grano más producido a nivel mundial, presente en más de 170 países. En 2024, Oaxaca produjo 771 mil toneladas, que representa un paso contundente hacia la autosuficiencia alimentaria.

“Hoy hablamos de mucho más que un cultivo: hablamos de nuestra historia, identidad y futuro. El maíz es el eje alrededor del cual gira la vida comunitaria, economía familiar, fiesta y gastronomía de Oaxaca. Ante esta riqueza, nuestra responsabilidad es inmensa”, dijo.

Conservación, identidad y futuro del maíz

El Día Nacional del Maíz se celebra cada 29 de septiembre desde su decreto oficial en 2019. México cuenta con 59 razas nativas en su territorio.

Durante el evento, el director asociado del Programa de Sistemas Agroalimentarios Sostenibles para América Latina del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt), Jelle Van Loon informó sobre la colaboración con el Gobierno del Estado para la creación del Banco Estatal de Semillas de Oaxaca, que estará ubicado en el Parque Primavera Oaxaqueña Cho Ndobá.

El proyecto busca la protección y conservación del maíz nativo, así como dar respuestas a los problemas que podría enfrentar el sistema agroalimentario del estado.

A este evento asistió la representante de la Diosa Centéotl 2025, Patricia Casiano Zaragoza guardiana de este esencial cereal que será sustento de las generaciones futuras.

