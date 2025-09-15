Jazlyn Azulet, salvada por su abuelita en explosión de Iztapalapa, iniciará tratamiento en Texas (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. La pequeña Jazlyn Azulet, de apenas dos años de edad, será trasladada a un hospital especializado en Texas, Estados Unidos, donde continuará su tratamiento médico tras haber sobrevivido a la explosión de una pipa de gas ocurrida en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México (CDMX).

La menor fue rescatada por su abuelita, Alicia Matías Teodoro, quien lamentablemente perdió la vida días después del siniestro que dejó 14 muertos y casi un centenar de heridos.

Nieta de Alicia Matías será atendida en el Shriners Hospitals for Children de Texas

A través de un comunicado oficial, Virginia Sendel e Iturbide, presidenta y fundadora de la Fundación Michou y Mau para niños quemados, informó que Jazlyn será trasladada del Centro Médico Nacional Siglo XXI, en la CDMX, al Shriners Hospitals for Children, en Galveston, Texas. Este centro médico es reconocido internacionalmente por su atención especializada a menores con quemaduras graves.

“Continuaremos con nuestra labor de apoyar a niñas, niños y adolescentes que requieran de nuestros servicios”, expresó Sendel en el comunicado, en el que agradeció también al personal del Centro Médico Nacional Siglo XXI y al equipo médico en Texas que ya se encuentra preparado para recibir a la paciente.

Así fue la historia de Jazlyn Azulet y su abuelita Alicia Matías en la explosión de Iztapalapa

El trágico incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre en el puente de La Concordia, cuando una pipa de gas explotó causando un incendio que dejó múltiples personas lesionadas.

En medio del caos, Alicia Matías, una adulta mayor, protegió con valentía a su nieta Jazlyn, sufriendo quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. La abuelita fue trasladada junto con la pequeña al hospital, pero falleció el 13 de septiembre a consecuencia de la gravedad de sus heridas.

El día de la tragedia, Alicia y Jazlyn se convirtieron en símbolo de esperanza luego de que un video se volviera viral en redes sociales: en él se observa a la abuelita corriendo para buscar ayuda mientras sostiene a su nieta herida, a quien logró entregar a policías y paramédicos.

Ahora, Jazlyn enfrentará una nueva etapa en su recuperación, llevando consigo el legado de amor y sacrificio de su abuelita, Alicia Matías Teodoro.

