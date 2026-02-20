Subastan a Altos Hornos de México y MINOSA (20:30 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Tras el cierre de la recepción de cartas de intención y la entrega de cartas de preclasificación, cinco grupos empresariales participarán en la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte (MINOSA), proceso que definirá el futuro de la acerera instalada en Monclova, Coahuila.

La fecha clave es el 27 de febrero, cuando se realizará la puja que marcará el rumbo de la compañía en concurso mercantil y de alrededor de 14 mil trabajadores que esperan una definición para acceder al pago de sus liquidaciones.

¿Qué empresas participarán por la subasta de Altos Hornos de México y MINOSA?

La semana pasada, el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, a cargo de la jueza Ruth Haggi Huerta García, informó inicialmente que tres empresas presentaron cartas manifestando su intención de participar en la adquisición de la siderúrgica (Fintech, Argentem Creek y Lanz).

Sin embargo, este jueves se dio a conocer que también precalificaron Afirme Almacenamiento y Cargill, quienes solicitaron formalmente ser considerados en la subasta, formalizaron su participación en su calidad de acreedores con privilegio, por lo que serán cinco los grupos que participarán en la subasta de la acerera, anteriormente propiedad de Alonso Ancira.

Cabe señalar que el Juzgado Segundo detalló que, en su calidad de acreedores con privilegio, sus créditos con garantía les otorgan una posición diferenciada dentro del concurso mercantil. De acuerdo con las reglas del proceso, esta condición les permite participar sin cumplir los mismos requisitos que otros postores.

El valor mínimo de referencia para la subasta fue fijado en mil 127 millones de dólares, equivalente al 85 por ciento del avalúo de la unidad productiva en venta, determinado por la firma Organización Levin de México y aprobado por el Juzgado Concursal.

La consolidación de cinco participantes perfila una puja con distintos perfiles financieros e industriales, de tal manera que, con la lista ya definida, el proceso entra en su fase final, toda vez que la oferta que resulte ganadora no sólo deberá ofrecer viabilidad operativa para reactivar activos clave, sino también atender los compromisos laborales y financieros pendientes.

El Financiero

