Activa SSO cerco epidemiológico ante posible caso de sarampión en San Juan Bautista Cuicatlán (20:00 h)

Oaxaca de Juárez, 19 de febrero. Servicios de Salud de Oaxaca (SSO) a través de la Jurisdicción Sanitaria Valles Centrales informa que, la Coordinación de Epidemiología activó un cerco ante un probable caso de sarampión en el municipio San Juan Bautista Cuicatlán.

Además de la búsqueda intencionada de casos, se realizó una exhaustiva jornada de vacunación a población de riesgo, en la que participaron siete brigadas; las cuales visitaron un total de 293 casas, 18 comercios y encuestaron a 449 personas.

En estas labores no se identificaron nuevos casos y se aplicaron un total de 270 dosis del biológico Triple Viral (SRP) que protege contra Sarampión, Rubéola y Parotiditis; y Doble Viral (SR), que previene contra Sarampión y Rubéola.

Asimismo, se realizaron reuniones con autoridades educativas de la localidad, para dar a conocer el panorama de enfermedades febriles exantemáticas y la importancia de realizar acciones preventivas, de control y contención de casos.

Con la activación de filtros escolares, personal especializado revisó la Cartilla Nacional de Salud y efectuó la respectiva referencia a la unidad médica para completar esquemas de vacunación.

SSO invita a la población acudir a su unidad de salud más cercana para recibir este biológico o completar los esquemas, principalmente de niñas y niños.

