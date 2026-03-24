Steuabjo bloqueaambos carriles de avenida Universidad (14:05 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. Integrantes del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (Steuabjo) bloquean ambos carriles de la avenida Universidad.

Entre sus exigencias demandan justicia para los beneficiarios de lotes, “Queremos permuta no más engaños”, “Gobierno escucha a tu pueblo en su lucha”, colocaron pancartas sobre una cuerda y lonas que atravesaron la avenida.

Los inconformes señalan que fueron engañados por sus ex líderes, en la entrega de un predio que el Gobierno del estado durante la Administración de Gabino Cué les consiguió un lote en el municipio de San Juan Chilateca, Ocotlán para los agremiados al sindicato.

Sin embargo, los ex dirigentes de ese entonces no les comentaron que el municipio regido por usos y costumbres no permite la subdivisión y lotificación, misma que se adquirió a un sobrecosto.