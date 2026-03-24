En Huajuapan, dan banderazo a la 1ra Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026 (13:00 h)

Saúl Salazar

Huajuapan de León, Oax. 24 de marzo. En la secundaria para Trabajadores Ricardo Flores Magón, ubicada en Huajuapan de León, ayer por la mañana dieron arranque de manera oficial de la 1ra Jornada Nacional de lucha contra el Chikungunya y Dengue 2026, bajo el lema “Sin criaderos, México protege su salud y el Mundial”, que se realizará del 23 al 27 de marzo.

En entrevista, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria número 5 en la Mixteca, Francisco Javier Mateos Antonio, indicó que el objetivo de la jornada es eliminar los criaderos de mosquitos, en los hogares, oficinas administrativas, escuelas y otros espacios públicos.

“Estamos iniciando aquí en Huajuapan, vamos a empezar con escuelas que se encuentran en colonias de riesgo, que de manera anual hemos estado identificando, del 23 al 27 de marzo, pero independientemente de eso vamos a continuar todo el mes, incluso cuando tengamos casos sospechosos de cualquiera de esas dos patologías, vamos estar trabajando con ellos”, agregó.

Recordó que Huajuapan de León y Putla Villa de Guerrero, son los municipios considerados como puntos rojos en número de casos de dengue, por lo que es necesario reforzar las acciones de lucha contra el mosquito transmisor.

Señaló que Putla por su clima semi selvático, tiene las características para que los mosquitos crezcan de manera natural, por el agua estancada en algunos ríos o pozas, temperaturas cálidas y húmedas.

“Son los municipios más grandes que tenemos en la Mixteca, después de Nochixtlán, Tlaxiaco y Juxtlahuaca; esos dos siguen teniendo casos, cada uno con su particularidad. En caso de Huajuapan es por las actividades por ser semidesértico, donde la escasez de agua hace que las familias reserven agua, pero sin tomar las precauciones de tapar los botes para que no tener criaderos del sancudo”, recaló.

Aclaró que de manera frecuente el personal de vectores realiza rociado residual y actividades de termonebulización en la región Mixteca y resto del país, pero en vísperas del Mundial de Futbol 2026, se decidió realizar dicha jornada e intensificar el trabajo en las ciudades anfitrionas para reducir la transmisión.

En el evento también estuvieron presentes: Guillermo Rivera, coordinador estatal del departamento de Vectores; Ramón Ramírez Oliva, delegado de servicios educativos en la Mixteca, del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO); Ernesto Orduña Ruiz, coordinador de Vigilancia Epidemiológica en la Jurisdicción Sanitaria número 5; Vladimir Cruz Luis, director de la secundaria Ricardo Flores Magón, y otros funcionarios de salud.

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