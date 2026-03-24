Impulsa Oaxaca de Juárez la participación ciudadana con renovación de comités vecinales en Fraccionamiento Álamos (14:30 h)

Oaxaca de Juárez, 24 de marzo. Como parte de las acciones para fortalecer el tejido social y promover una ciudadanía más participativa, la Secretaría de Gobierno y Territorio del Municipio de Oaxaca de Juárez, a través de la Dirección de Barrios y Colonias, puso en marcha una nueva etapa de renovación de Comités Vecinales y Comisiones Auxiliares en el Fraccionamiento Álamos Infonavit y el Fraccionamiento Álamos IVO.

Esta iniciativa convoca a las y los habitantes de ambas zonas a integrarse en los órganos de representación vecinal, con el propósito de impulsar el trabajo colectivo, fomentar la organización comunitaria y dar voz a las necesidades de cada colonia.

La estrategia forma parte del compromiso del Gobierno Municipal por consolidar esquemas de democracia participativa, privilegiando la inclusión, la equidad de género y la colaboración directa entre autoridades y ciudadanía.

A través de la conformación de estos comités, se busca fortalecer los canales de comunicación con la población, así como facilitar la gestión de proyectos, acciones y mejoras que incidan directamente en la calidad de vida de las y los vecinos.

El Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez invita a la ciudadanía interesada a mantenerse informada mediante los canales oficiales, donde podrán consultar los detalles de las convocatorias.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal continúa avanzando en la construcción de comunidades más organizadas, participativas y comprometidas con el desarrollo de Oaxaca de Juárez.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir