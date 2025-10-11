Steuabjo bloquea avenida Universidad, exigen diálogo con el rector (14:15 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Ante la cerrazón y falta de interés del rector Cristián Carreño López, trabajadores adheridos al Steuabjo continúan su protesta este sábado cerrando la avenida Universidad a la altura de rectoría.

Los inconformes desde hace días exigen un diálogo con el rector para tratar asuntos del otorgamiento de plazas a trabajadores con años de servicio en la institución, acusan al Carreño López de beneficiar a sus allegados para tener el control del sindicato mayoritario.

Con camiones del transporte urbano que secuestraron previamente los sindicalizados impiden la circulación en ambos carriles de esa importante vía.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir