Steuabjo bloquea avenida Universidad, exigen diálogo con el rector (14:15 h)

2025/10/11  De Redacción ADN
0


Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. Ante la cerrazón y falta de interés del rector Cristián Carreño López, trabajadores adheridos al Steuabjo continúan su protesta este sábado cerrando la avenida Universidad a la altura de rectoría.

Los inconformes desde hace días exigen un diálogo con el rector para tratar asuntos del otorgamiento de plazas a trabajadores con años de servicio en la institución, acusan al Carreño López de beneficiar a sus allegados para tener el control del sindicato mayoritario.
Con camiones del transporte urbano que secuestraron previamente los sindicalizados impiden la circulación en ambos carriles de esa importante vía.
