La Fiscalía en tu Colonia llega a San Felipe del Agua con respaldo del presidente Ray Chagoya (14:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Ray Chagoya, participó en la jornada del programa “La Fiscalía en tu Colonia”, que en esta ocasión llegó a la Agencia Municipal de San Felipe del Agua, como parte de las acciones conjuntas entre el Gobierno Municipal, el Gobierno del Estado y la Fiscalía General del Estado.

Durante esta actividad, en la que estuvo presente el Fiscal General Bernardo Rodríguez Alamilla, se generó un espacio de diálogo directo con las vecinas y vecinos, quienes expresaron sus inquietudes y propuestas en temas relacionados con la seguridad vecinal, la prevención del delito y el fortalecimiento de la confianza ciudadana.

El presidente Ray Chagoya destacó que este tipo de estrategias refuerzan el compromiso de su administración con la construcción de una ciudad segura y en paz, donde la coordinación entre autoridades y ciudadanía permite atender de manera más cercana las necesidades de cada comunidad.

A lo largo de la jornada, se instalaron módulos de atención y orientación ciudadana, brindando servicios e información a las y los habitantes de la agencia, en un ambiente de colaboración, intercambio de ideas y participación activa.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez ratifica su compromiso de escuchar, atender y trabajar junto a la gente para consolidar una ciudad limpia, segura y con bienestar para todas y todos.

