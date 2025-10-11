Realiza Gobierno de Oaxaca reapertura de caminos afectados por derrumbes en la Sierra Sur, Mixteca y Costa (15:00 h)

Oaxaca de Juárez, 11 de octubre. El Gobierno del Estado a través de Caminos Bienestar (Cabien) atendió cuatro derrumbes reportados en las regiones Sierra Sur, Mixteca y Costa; provocados por las lluvias recientes en la entidad. Con esta respuesta rápida se garantiza el tránsito vehicular seguro y la continuidad de los servicios en beneficio de la población

La dependencia estatal retiró la totalidad de material que obstruía el tránsito vehicular en el tramo carretero Portillo “Las Flores”-San José de la Unión-Cerro Cantor del municipio San Agustín Loxicha.

En esta zona de la región Costa, a lo largo de 34 kilómetros se presentaron varios deslizamientos de tierra que mantuvieron cerrado el paso vehicular.

De la misma manera, finalizó el retiro de material en el camino de la localidad Loma Casique del municipio Constancia del Rosario. De igual manera en diversos puntos de los tramos Llano Nopal – San José Yosocañú del kilómetro (km) 0+600 al 6+00 y de Llano Nopal-Río Metates del km 16+400 al 24+000.

Asimismo, en la Mixteca culminaron las labores de extracción y remoción en el tramo Santa María Yucuhiti a Yosotato, en puntos parciales del km 0+100 al 1+300.

En tanto, en la Sierra Sur, trabaja para restablecer el paso a la altura del paraje Yerbasanta, en el camino que une a las agencias Buenavista de Juárez e Independencia; en el municipio de Santa Cruz Itundujia; tras el colapso del cerro por el reblandecimiento de la tierra.

En estas acciones, Cabien otorgó combustible y maquinaria especializada, en cumplimiento a la instrucción del Gobernador Salomón Jara Cruz, de brindar atención oportuna a la población en esta temporada de lluvias, en favor de su bienestar y seguridad.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...

Compartir