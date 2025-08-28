“Son las consecuencias de juntarse con esa gente”: JC Chávez sobre el caso del Jr. (15:30 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Julio César Chávez Jr. recién salió de prisión luego de que un juez aceptara que siguiera su proceso en libertad condicional sobre los cargos que se le imputan de crimen organizado y tráfico de armas.

JC Chávez aclara la situación del Jr.

A pocos días de este acontecimiento, su padre, Julio César Chávez, habló nuevamente sobre su situación legal, reconociendo que esto es una consecuencia de juntarse con integrantes del Cártel de Sinaloa.

En una conferencia de prensa realizada en Mazatlán, Sinaloa, en la que reconocieron su trayectoria, la leyenda del boxeo mexicano aseguró que la inocencia de su hijo pronto se aclarará, pues si bien tenía relación con líderes criminales, jamás estuvo involucrado en actividades ilícitas.

“Él está muy bien gracias a Dios, ahorita está limpio. Él sigue un proceso afuera. Como él lo dijo, él está chingue y chingue que todo se aclare, porque la verdad, con todo respeto, no hay nada de que él sea delincuente, ni que sea de un cártel, que trafique armas, puras pendejadas, la neta, eso no existe, pero eso se tiene que comprobar”, dijo.

“De ese lado estoy tranquilo, sé cómo es mi hijo, si yo supiera que él estuvo en eso, yo lo aceptaría. Es injusto, pero son las consecuencias también de cómo él estaba mal en su adicción y se juntaba con esta gente y todo eso, pero a eso de que él pertenezca a ese cártel o él sea delincuente o narcotraficante, no hay nada de eso, pero eso se va a aclarar muy pronto”, añadió.

Es importante mencionar que el próximo 23 de noviembre será la siguiente audiencia de Chávez Jr. en la que se determinará si sigue en libertad o si su caso continúa.

De momento, la defensa del pugilista se muestra confiada, pues su abogado aseguró que las pruebas de la FGR son “pura paja”.

