Implementará Policía Vial Estatal operativo en carretera local 179 por Rally Sierra Juárez 2025 (16:00 h)

Oaxaca de Juárez, 28 de agosto. Para garantizar el bienestar de la población antes, durante y después del 22º Rally Nacional Sierra Juárez 2025, la Policía Vial Estatal implementará un dispositivo de seguridad este 30 de agosto sobre la carretera local 179, a partir de las 6:00 horas.

La competencia automovilística se desarrollará de 8:00 a 16:00 horas, en el kilómetro 4+700 al 45+300. En este sentido, el tramo Mitla-Albarradas estará cerrado en este horario hasta el paraje La Laguna, pasando por las poblaciones de San Pablo Villa de Mitla, San Bartolo Albarradas y Santa María Albarradas.

Para salvaguardar la integridad de participantes, organizadores y espectadores, esta corporación desplegará un estado de fuerza de 37 elementos y 10 patrullas que supervisarán el tránsito y apoyarán en la logística en los tramos carreteros involucrados.

Se exhorta a la ciudadanía a seguir las indicaciones del personal de vialidad, Guardia Nacional y policías municipales que participarán en el dispositivo, así como a respetar los cortes a la circulación, con el fin de garantizar el desarrollo seguro del evento y priorizar la integridad de asistentes y competidores.

Este dispositivo busca fomentar eventos deportivos seguros y ordenados tanto para la población oaxaqueña como para las personas visitantes.

