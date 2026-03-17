SinLímites: La impunidad llega al 92 por ciento en Puebla: Raúl Torres Salmerón (17:00 h)

*Seguridad equilibrada, el gran desafío: Ruiz Toledo; regidoras poblanas

Por Raúl Torres Salmerón

Oaxaca de Juárez, 17 de marzo. El desafío para el siglo XXI es transitar hacia un modelo de seguridad más equilibrado, centrado en resultados, prevención, fortalecimiento de capacidades locales y recuperación de la confianza ciudadana. Además de que la impunidad se mantiene cercana al 92 por ciento, afirma la Regidora Presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Cabildo de Puebla Capital, Georgina Ruiz Toledo.

Al inaugurar el semestre académico del Instituto de Ciencias de Gobierno y Desarrollo Estratégico de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) con la conferencia magistral Comportamiento de las Políticas de Seguridad Pública en el México del Siglo XXI, apunta los siguientes datos:

-En base a un análisis académico sustentado en su investigación posdoctoral y experiencia institucional, pese a los múltiples cambios normativos, institucionales y presupuestales registrados en las últimas dos décadas, los resultados percibidos por la población evidencian desafíos estructurales.

-Uno de los hallazgos más críticos es que la impunidad se mantiene cercana al 92 por ciento, una cifra que limita la efectividad de cualquier política pública de seguridad y explica por qué la percepción de inseguridad ha mostrado incrementos sostenidos en distintos periodos, independientemente del partido gobernante o del modelo táctico aplicado.

-A partir del enfoque del Advocacy Coalition Framework (ACF), la política de seguridad debe entenderse como un espacio de interacción compleja entre distintas coaliciones de actores con visiones y creencias divergentes sobre cómo garantizar la paz pública.

-En este escenario, identifica la coexistencia de enfoques punitivos y preventivos que, en interacción con las dinámicas criminales territoriales, han influido directamente en el rumbo errático de la política pública nacional.

-El aumento del gasto público en seguridad no garantiza por sí mismo mejores resultados si no va acompañado de un fortalecimiento institucional real, la profesionalización policial y mecanismos eficaces de justicia.

La conclusión, según Ruiz Toledo, es que la verdadera transformación hacia el siglo XXI no reside únicamente en el cambio de leyes, sino en la capacidad del Estado para construir un modelo equilibrado donde la prevención y el fortalecimiento de lo local sean los pilares para recuperar el tejido social y la confianza de la población.

Un tema importante que debe ser reflexionado por autoridades, expertos y corporaciones policiacas.

PREVENCIÓN Y GESTIÓN DE RIESGOS

La Comisión de Protección Civil del Cabildo de Puebla Capital, en continuidad a los trabajos y estrategias definidos desde el inicio de la actual administración, establece como objetivo prioritario el fortalecimiento de acciones orientadas a consolidar un enfoque preventivo en materia de protección civil y gestión integral de riesgos.

Así lo expuso la Regidora Presidenta, Mariela Solís Rondero, al presentar en sesión ordinaria el Plan de Trabajo 2026, en la que agregó que continuará con la responsabilidad de impulsar las gestiones necesarias para contar con mejores recursos legales, humanos, materiales y financieros, con la finalidad de reducir la vulnerabilidad de la población, salvaguardar su patrimonio y proteger la infraestructura del municipio ante los fenómenos naturales.

Con la presencia de los regidores Bertha Villavicencio Ramos, Ivon Enríquez, Mayte Rivera Vivanco, Esther Ortiz Pérez, Samuel Hernández Carranza; la secretaria de Gestión y Desarrollo Urbano, Karina Romero Sainz y el Director de Protección Civil Municipal, César Orlando Flores Sánchez, la Regidora externó que los ejes establecidos en el plan son: Legalidad y Transparencia, Fortalecimiento y Apoyo Institucional para la Protección Civil y Vinculación con la Sociedad y Promoción de la Cultura de Protección Civil. La prevención, sin duda, es la estrategia más eficaz para evitar pérdidas humanas y materiales, declaró.

HOMENAJE A REGIDORA

Finalmente, la Regidora de Puebla Capital, Bertha María de Lourdes Villavicencio Ramos, recibió el reconocimiento Honoris Causa otorgado por el Claustro Latinoamericano Juan de Palafox y Mendoza, por su destacada trayectoria académica, social y política, caracterizada por una vida dedicada a la defensa de la educación pública y la justicia social.

Su historia está ligada a la lucha magisterial y a la organización social. Formada en el seno de una familia de docentes comprometidos con las causas populares, consolidó desde joven una vocación universitaria crítica, participando activamente en la defensa de la autonomía de la BUAP y asumiendo la educación como herramienta fundamental para transformar las desigualdades estructurales y durante 44 años se desempeñó como docente en la BUAP.

Actualmente, como Regidora Presidenta de la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología del Ayuntamiento de Puebla, impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer la educación, la ciencia, la innovación y la participación ciudadana.

En fin, como dice la copla flamenca:

El hombre no sabrá nunca

lo que piensan las mujeres.

Cuando a ellas les conviene

de sus encantos abusan

y hacen lo que quieren.

raultorress@hotmail.com

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